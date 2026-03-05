NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Der Dividendenvorschlag und der Net Asset Value (NAV) je Aktie lägen über den Erwartungen, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



