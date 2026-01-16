JCDecaux Aktie
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Gespräch mit Co-Konzernchef Jean-François Decaux auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Rückenwind für den Außenwerbespezialisten nehme mit Blick auf die Jahre ab 2026 zu, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei dürften auch die anstehenden Sport-Großveranstaltungen helfen./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
16,63 €
Abst. Kursziel*:
-3,79%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
16,74 €
Abst. Kursziel aktuell:
-4,42%
Analyst Name::
Marcus Diebel
KGV*:
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
