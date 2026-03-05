DHL Group Aktie

45,50EUR -2,95EUR -6,09%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

05.03.2026 17:07:51

DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group nach Zahlen für 2025 von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In einem schwierigen Handelsumfeld habe der Logistikkonzern solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kosten- und Preismaßnahmen hätten die Profitabilität stabilisiert./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
45,78 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
45,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

17:07 DHL Group Kaufen DZ BANK
14:22 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
13:04 DHL Group Neutral UBS AG
10:27 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
09:45 DHL Group Hold Warburg Research