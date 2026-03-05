DHL Group Aktie
|45,50EUR
|-2,95EUR
|-6,09%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group nach Zahlen für 2025 von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In einem schwierigen Handelsumfeld habe der Logistikkonzern solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kosten- und Preismaßnahmen hätten die Profitabilität stabilisiert./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
45,78 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
45,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
