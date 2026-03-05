Bilfinger Aktie
|110,30EUR
|1,20EUR
|1,10%
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
05.03.2026 13:09:17
Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Der Dienstleistungskonzern habe wieder einmal blitzsauber "abgeliefert", schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
110,20 €
|
Abst. Kursziel*:
17,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
110,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,86%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bilfinger SE
|13:15
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|13:09
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
