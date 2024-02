NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für JPMorgan auf "Buy" belassen. Jüngste Aussagen von JPMorgan und der Citigroup ließen auf höhere Gebühren im Investmentbanking schließen, schrieb Analyst Daniel Fannon in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Laut JPMorgan hätten diese sich sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich verbessert./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 18:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 18:20 / ET



