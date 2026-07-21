Jungheinrich Aktie

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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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21.07.2026 09:39:38

Jungheinrich Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Bei einer Untersuchung durch die Bundesfinanzaufsicht BaFin dürfte es eher um das "Timing" einer bilanziellen Bewertung von Vermögenswerten gehen als um die Bewertung als solche, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtig sei, dass die Aufsichtsbehörde nicht die Geschäftsberichte, Umsätze und Ergebnisse der Jahre 2025 und 2026 prüfe./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,92 € 		Abst. Kursziel*:
37,96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,36%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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