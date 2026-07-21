Jungheinrich Aktie
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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Bei einer Untersuchung durch die Bundesfinanzaufsicht BaFin dürfte es eher um das "Timing" einer bilanziellen Bewertung von Vermögenswerten gehen als um die Bewertung als solche, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtig sei, dass die Aufsichtsbehörde nicht die Geschäftsberichte, Umsätze und Ergebnisse der Jahre 2025 und 2026 prüfe./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,92 €
|
Abst. Kursziel*:
37,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,36%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
09:29
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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09:02
|AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich fallen vorbörslich - Bafin leitet Prüfung ein (dpa-AFX)
|
08:50
|WDH/ROUNDUP: Bafin prüft Halbjahresabschluss 2025 von Jungheinrich (dpa-AFX)
|
08:48
|ROUNDUP: Bafin prüft Halbjahresabschluss 2025 von Jungheinrich (dpa-AFX)
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07:45
|Bafin nimmt Jungheinrichs Halbjahresbericht 2025 genauer unter die Lupe (Dow Jones)
|
15.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der SDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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30.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Jungheinrich AG
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|10.07.26
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|Warburg Research
|08.06.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|09:39
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|08.06.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
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Aktien in diesem Artikel
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