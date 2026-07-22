Iberdrola Aktie

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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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22.07.2026 11:12:58

Iberdrola SA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Geschäftszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege etwas über seiner und über der Konsensschätzung, schrieb Fernando Garcia in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Gleiches gelte für das bereinigte Nettoergebnis des spanischen Versorgers./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 02:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 02:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
21,41 € 		Abst. Kursziel*:
-6,59%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
21,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,28%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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