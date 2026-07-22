AstraZeneca Aktie
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Das Scheitern der klinischen Phase-3-Studie namens Cardio-TTransform dürfte den britischen Pharmakonzern Wachstum kosten, schrieb Michael Leuchten in einer Studie am Mittwoch. Er schätzt etwa 0,3 Prozent weniger Wachstum in den Jahren 2027 bis 2030./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
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Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
175,00 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
148,00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
127,54 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Leuchten
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KGV*:
-
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