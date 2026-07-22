AstraZeneca Aktie

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AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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22.07.2026 11:55:00

AstraZeneca Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Das Scheitern der klinischen Phase-3-Studie namens Cardio-TTransform dürfte den britischen Pharmakonzern Wachstum kosten, schrieb Michael Leuchten in einer Studie am Mittwoch. Er schätzt etwa 0,3 Prozent weniger Wachstum in den Jahren 2027 bis 2030./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
175,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
148,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
127,54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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