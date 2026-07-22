NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Das Scheitern der klinischen Phase-3-Studie namens Cardio-TTransform dürfte den britischen Pharmakonzern Wachstum kosten, schrieb Michael Leuchten in einer Studie am Mittwoch. Er schätzt etwa 0,3 Prozent weniger Wachstum in den Jahren 2027 bis 2030./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.