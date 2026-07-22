Vestas Wind Systems A-S Aktie
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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 dänischen Kronen belassen. Akash Gupta zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schlüsse aus den Resultaten des US-Konkurrenten GE Vernova, die auch bei Vestas negative Spuren im Kurs hinterließen. Er sieht in der davon ausgelösten Schwäche bei dem Hersteller von Windkraftanlagen eine Kaufchance. Von Vestas erwartet er ein gutes zweites Quartal mit einer potenziellen Erhöhung des Ausblicks./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
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Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
251,00 DKK
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
23,73 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
179,15 DKK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Akash Gupta
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KGV*:
-
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