Schaeffler Aktie
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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schaeffler auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10 Euro je Aktie belassen. Schaeffler könne beim Zukunftsthema humanoide Robotik vom bestehenden Produktportfolio profitieren, schrieb Michael Punzet am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 impliziere eine stabile Geschäftsentwicklung trotz anhaltendem Strukturwandel in der Autoindustrie./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Kaufen
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Unternehmen:
Schaeffler AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
8,10 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
8,13 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Punzet
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KGV*:
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