Schaeffler Aktie

8,13EUR 0,04EUR 0,49%
Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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22.07.2026 13:22:55

Schaeffler Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schaeffler auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10 Euro je Aktie belassen. Schaeffler könne beim Zukunftsthema humanoide Robotik vom bestehenden Produktportfolio profitieren, schrieb Michael Punzet am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 impliziere eine stabile Geschäftsentwicklung trotz anhaltendem Strukturwandel in der Autoindustrie./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Kaufen
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
8,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
8,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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