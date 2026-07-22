ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Ignacio Cerezo in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die spanische Großbank sei auf dem Weg zur Erreichung der Jahresziele. Damit sollte sich der Aktienkurs stabilisieren./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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