Talanx Aktie
|113,50EUR
|3,30EUR
|2,99%
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
Talanx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Mittwoch seine Schätzungen für den diesjährigen Überschuss um 2 Prozent auf 2,86 Milliarden Euro im Vergleich mit dem vom Versicherer angepeilten Ziel von 2,7 Milliarden Euro. Talanx legt Mitte August die Zahlen für das zweite Quartal vor./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Overweight
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
113,10 €
|
Abst. Kursziel*:
10,52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
113,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,13%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AG
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Talanx auf 160 Das Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
17.07.26
|MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.07.26