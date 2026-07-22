LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|478,60EUR
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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Verschiedene Faktoren hätten dazu geführt, dass die Umsätze europäischer Luxusgüter-Unternehmen in China auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückgefallen seien, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der sich eintrübenden Einkommensaussichten seien die dortigen Verbraucher anspruchsvoller geworden. Schnäppchenjäger ziehe es verstärkt nach Japan und Südkorea, während preisbewusste Konsumenten aus der Mittelschicht verstärkt lokale, billigere Marken nachfragten./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 17:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 05:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
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Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
600,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
476,25 €
|
Abst. Kursziel*:
25,98%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
478,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
25,37%
|
Analyst Name::
Luca Solca
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KGV*:
-
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