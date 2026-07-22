Novartis Aktie
|136,04EUR
|0,94EUR
|0,70%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Das Vorankommen einer Studie zum Wirkstoff Remibrutinib gegen Multiple Sklerose verlaufe nach Plan, schrieb Matthew Weston nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Mit Blick auf die Bewertung der Aktien der Schweizer überwögen die Risiken, es gebe bessere Gelegenheiten im Pharmasektor, hieß es am Mittwoch in einer Studie./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
116,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
126,26 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8,13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
126,16 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,05%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
21.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
21.07.26
|SIX-Handel: SMI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
21.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.07.26
|Aktien Schweiz von Novartis gestützt (Dow Jones)
|
21.07.26
|Handel in Zürich: SMI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.07.26