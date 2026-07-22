Iberdrola Aktie
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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola mit Blick auf eine Akquisition auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Die 80-prozentige Beteiligung am finnischen Netzbetreiber Caruna werde das Ergebnis je Aktie der Spanier im kommenden Jahr um etwa ein Prozent erhöhen, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Schritt passe in die Strategie von Iberdrola, die Beteiligung sei aber hoch bewertet./rob/bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
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Unternehmen:
Iberdrola SA
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
19,20 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
21,41 €
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Abst. Kursziel*:
-10,32%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
21,34 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-10,03%
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Analyst Name::
Ahmed Farman
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KGV*:
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