Iberdrola Aktie

21,36EUR -0,10EUR -0,47%
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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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22.07.2026 11:52:22

Iberdrola SA Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Resultate seien solide ausgefallen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick für das Gesamtjahr habe der spanische Versorger daraufhin aber nicht erhöht. Das könne den Aktienkurs etwas belasten. Der angekündigte Zukauf in Finnland sei strategisch richtig, aber kostspielig./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 07:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 07:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21,41 € 		Abst. Kursziel*:
-15,93%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
21,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,73%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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