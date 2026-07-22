NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Resultate seien solide ausgefallen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick für das Gesamtjahr habe der spanische Versorger daraufhin aber nicht erhöht. Das könne den Aktienkurs etwas belasten. Der angekündigte Zukauf in Finnland sei strategisch richtig, aber kostspielig./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 07:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 07:54 / BST



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