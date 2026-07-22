AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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22.07.2026 11:10:22

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Die Marktplattform des Bierbrauers namens Bees für den Handel zwischen Geschäftskunden könne sich in den kommenden Jahren zu einem deutlichen Wachstumstreiber entwickeln, schrieb Sanjeet Aujla in einer Studie am Mittwoch. Bis 2030 könne Bees ein bis zwei Milliarden US-Dollar zum operativen Ergebnis (Ebitda) beitragen. Derzeit seien es geschätzte 160 Millionen Dollar, ein Prozent des Konzerngewinns./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72,28 € 		Abst. Kursziel*:
21,75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,28%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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