NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering nach Halbjahreszahlen von 305 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Luxusgüterkonzerns lägen nur knapp unter den Erwartungen, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe der nun vorsichtigere operative Ergebnisausblick (Ebit) auf die zweite Jahreshälfte. Der prognostizierte Rückgang falle deutlicher als von ihr und vom Markt erwartet aus. Die Neuausrichtung der wichtigen Marke Gucci brauche offenbar noch mehr Zeit. Derzeit sei nicht abzuschätzen, wann sich die Gewinne erholten. Die Expertin senkte ihre Ebit-Annahmen für die Jahre bis 2026./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 22:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





