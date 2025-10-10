Danone Aktie

75,68EUR 0,20EUR 0,26%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.10.2025 12:22:04

Danone Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das vergleichbare Umsatzwachstum des Nahrungsmittelkonzerns dürfte sich auf 4,5 Prozent belaufen, schrieb Guillaume Delmas in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Prognose liege etwas über der Konsensschätzung von 4,3 Prozent und entspräche einer leichten Wachstumsbeschleunigung im Vergleich zum zweiten Jahresviertel./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76,06 € 		Abst. Kursziel*:
2,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,07%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.mehr Analysen

12:22 Danone Buy UBS AG
11:05 Danone Hold Deutsche Bank AG
07:37 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Danone S.A. 75,68 0,26% Danone S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

12:22 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
12:22 Danone Buy UBS AG
12:20 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12:19 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:17 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
11:57 Südzucker Verkaufen DZ BANK
11:41 flatexDEGIRO Buy UBS AG
11:37 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
11:34 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:11 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
11:10 Infineon Buy Deutsche Bank AG
11:08 freenet Buy Deutsche Bank AG
11:06 Alstom Buy Deutsche Bank AG
11:05 Danone Hold Deutsche Bank AG
10:58 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
10:03 ABB Sell Deutsche Bank AG
10:03 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
10:03 Nordex Buy Deutsche Bank AG
10:02 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:00 Siemens Hold Deutsche Bank AG
09:23 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
09:08 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:06 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
08:58 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:57 Sartorius Stedim Biotech Neutral UBS AG
08:54 AIXTRON Hold Warburg Research
08:20 Sartorius vz. Neutral UBS AG
08:17 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:13 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:06 Brenntag Sell UBS AG
07:42 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Nike Outperform RBC Capital Markets
07:41 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:37 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Ferrari Buy UBS AG
09.10.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen