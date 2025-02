NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Im Vergleich zu den starken vorläufigen Eckzahlen des Gabelstaplerherstellers habe es keine großen Überraschungen gegeben, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf den Prognosen für 2025, die beim operativen Ergebnis und dem freien Barmittelzufluss, bezogen auf die Mitte der jeweiligen Zielspannen, etwas höher als erwartet seien. Die Dividende indes liege leicht unter der Konsensschätzung./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025





