LEG Immobilien Aktie

55,55EUR 1,80EUR 3,35%
LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.06.2026 13:19:07

LEG Immobilien Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LEG von 75 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Rothäusler wird in seiner am Donnerstag veröffentlichten Branchenanalyse optimistisch für Wohnimmobilienunternehmen. Dabei zählt er Vonovia nun neben Merlin Properties und VGP zu seinen Favoriten. Vorsichtiger wird er im Gewerbebereich, wobei er im Segment der Logistik-Immobilien Potenzial für eine Neubewertung sieht. Generell hält er höhere Zinsen für eingepreist und sieht Chancen auf einen Schwenk aus Wachstums- in Value-Werte./rob/tih/edh


Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,35 € 		Abst. Kursziel*:
21,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,61%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LEG Immobilien

mehr Nachrichten