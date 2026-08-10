BBVA Aktie
|24,67EUR
|0,12EUR
|0,49%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 20,50 auf 24 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Seine Schätzung für den Vorsteuergewinn der spanischen Großbank im kommenden Jahr steige um 8 Prozent, schrieb Benjamin Toms in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Gründe hierfür seien höhere Nettozinserträge und Gebühren im zweiten Quartal. Dem stünden allerdings höhere Kosten und Wertberichtigungen gegenüber./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Sector Perform
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
24,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,03%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
24,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,72%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
04.08.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.07.26
|ROUNDUP: Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktie auf Rekordhoch (dpa-AFX)
|
30.07.26
|BBVA-Aktie fester: Große Personalrochade - Bank tauscht Finanzchef aus (Dow Jones)
|
30.07.26
|Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
29.07.26
|Ausblick: BBVA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: BBVA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|07:19
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|07:19
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|14.07.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|24,67
|0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:19
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:27
|Under Armour Buy
|UBS AG
|16:27
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|16:26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|15:31
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:59
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:57
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|13:43
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:28
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:48
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|11:22
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|11:22
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:50
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|10:36
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:35
|RENK Buy
|Warburg Research
|10:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:15
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|09:54
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|09:54
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:49
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:12
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07:50
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.