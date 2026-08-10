Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach der Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Der wichtigste positive Aspekt sei, dass der Spirituosenhersteller derart Risiken aus den Wachstumserwartungen für die USA genommen habe, dass er nunmehr die Messlatte für den Konzerngewinn nicht mehr senken müsse, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag. Durch die vorgenommenen "harten Kosteneinsparungen" sei jetzt auch ein ausreichender Puffer vorhanden./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 05:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
16,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
20,91 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
17,92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
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