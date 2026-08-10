Aurubis Aktie
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WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
Aurubis Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis nach Zahlen zum dritten Geschäftsuartal von 212 auf 211 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hamburger Kupferschmelze habe mit dem Gewinn vor Steuern die Konsensschätzung um knapp neun Prozent übertroffen, schrieb Stefan Augustin am Montag in seinem Resümee. Die Verzögerung der Inbetriebnahme eines Werks in den USA habe jedoch am Markt für Enttäuschung gesorgt, das sei nun aber eingepreist./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Buy
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
211,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
173,80 €
|
Abst. Kursziel*:
21,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
173,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,68%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
Nachrichten zu Aurubis
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07.08.26
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07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
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07.08.26
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