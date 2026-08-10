NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Allianz von 440 auf 450 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. "Kleinlich" seien die Kursverluste am Freitag in Reaktion auf die Quartalsbilanz des Versicherers ihm erschienen, schrieb Ben Cohen in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Denn die Zahlen der Münchener seien besser gewesen als die der Konkurrenz. Allerdings sei der Aktienkurs der Allianz zuvor auch gut gelaufen. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie um zwei bis vier Prozent./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:45 / EDT



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