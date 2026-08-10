Deutsche Beteiligungs Aktie
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WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7
Deutsche Beteiligungs Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 34,40 auf 29,30 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Diese bestätigten die Senkung der Zielspanne für das Nettoanlagevermögen je Aktie Mitte Juli, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
29,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,10 €
|
Abst. Kursziel*:
38,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,88%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
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