Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
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WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re nach der gesenkten Umsatzprognose für 2026 mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Hold" belassen. Diese zu erreichen könnte schwieriger sein als die bestehende Prognose für das Nettoergebnis zu überbieten, schrieb Michael Christodoulou am Freitagnachmittag. Grund für Letzteres seien geringere Aufwendungen für Schäden. Die Aussichten für die Sach- und Unfallrückversicherung trübten sich zunehmend ein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
565,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
514,60 €
|
Abst. Kursziel*:
9,79%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
516,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,41%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
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