CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lara Simpson gab am Sonntag einen Ausblick auf den Quartalsbericht des Ticketvermarkters am 20. August. Die Profitabilität im zweiten Quartal könnte auf den ersten Blick enttäuschen, schrieb die Expertin. Neben dem Geschäftsmix sieht sie einen möglichen Grund insbesondere im Timing der Vermarktung der Olympischen und Paralympischen Spiele LA28./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
59,15 €
|
Abst. Kursziel*:
60,61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,36%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
07.08.26
|MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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05.08.26
|Erste Schätzungen: CTS Eventim informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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03.08.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
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31.07.26
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31.07.26
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
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