CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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10.08.2026 07:18:03

CTS Eventim Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lara Simpson gab am Sonntag einen Ausblick auf den Quartalsbericht des Ticketvermarkters am 20. August. Die Profitabilität im zweiten Quartal könnte auf den ersten Blick enttäuschen, schrieb die Expertin. Neben dem Geschäftsmix sieht sie einen möglichen Grund insbesondere im Timing der Vermarktung der Olympischen und Paralympischen Spiele LA28./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
59,15 € 		Abst. Kursziel*:
60,61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64,36%
Analyst Name::
Lara Simpson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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