pbb Aktie
|3,49EUR
|0,04EUR
|1,16%
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
pbb Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Volumen des Neugeschäfts des Immobilienfinanzierers dürfte auf rund drei Milliarden Euro gestiegen sein, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er nannte das entsprechende Ziel der Bank für das gesamte Geschäftsjahr ambitioniert. Er verwies auf eine fortgesetzte konjunkturelle Schwäche in Europa und höhere Zinsen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
5,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3,55 €
|
Abst. Kursziel*:
54,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,50%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
17:58
|SDAX aktuell: SDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
21.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Aktien in diesem Artikel
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|3,49
|1,16%
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|13:43
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:28
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|DZ BANK
|11:48
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|DZ BANK
|11:22
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|Barclays Capital
|11:22
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|Barclays Capital
|10:56
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:50
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|10:36
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:35
|RENK Buy
|Warburg Research
|10:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:15
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|09:54
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|09:54
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|GEA Outperform
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|09:19
|LANXESS Hold
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|09:10
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