LEG Immobilien Aktie

60,35EUR -0,25EUR -0,41%
LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

23.01.2026 12:41:52

LEG Immobilien Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator sieht europäische Immobilienwerte als wichtigen Bestandteil zur Diversifizierung von Portfolios. Es seien reale Assets, die eine Absicherung gegenüber geopolitischen Risiken, einer Tech-Blase und hohen Bewertungen böten. Unter den deutschen Branchenvertretern empfiehlt er aber nur Vonovia zum Kauf./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
65,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
60,10 € 		Abst. Kursziel*:
8,99%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
60,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,53%
Analyst Name::
Jonathan Kownator 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LEG Immobilien

