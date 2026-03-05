TRATON Aktie
|32,02EUR
|-0,08EUR
|-0,25%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Traton von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Stärke in Europa kämpfe gegen den US-Zollgegenwind, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seinem Update des Bewertungsmodells nach den Zahlen. Betrachte man die längerfristigen Aussichten des Nutzfahrzeugbauers, so sei die Aktie unterbewertet./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,78 €
|
Abst. Kursziel*:
46,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,91%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.03.26
|AKTIEN IM FOKUS: Traton holen Verluste auf - Daimler deutlich erholt (dpa-AFX)
|
04.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|AKTIE IM FOKUS: Traton-Rückschlag geht vorbörslich weiter - Ausblick vorsichtig (dpa-AFX)
|
04.03.26
|VW-Lkw-Holding Traton bleibt angesichts US-Zöllen und Umfeld vorsichtig (dpa-AFX)
|
04.03.26
|EQS-News: TRATON GROUP erzielt 2025 robusten Auftragseingang in Europa (EQS Group)
Analysen zu TRATON
|13:56
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|11:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:50
|TRATON Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|TRATON Buy
|Warburg Research
|13:56
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|11:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:50
|TRATON Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|TRATON Buy
|Warburg Research
|13:56
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|TRATON Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|TRATON Buy
|Warburg Research
|19.02.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|11:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|32,28
|0,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|13:24
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|13:24
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:24
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:23
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Inditex Buy
|UBS AG
|13:20
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:19
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|13:15
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|adidas Buy
|UBS AG
|13:12
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13:11
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:04
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13:04
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|13:03
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|13:02
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:47
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:42
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|12:24
|SAP Buy
|UBS AG
|11:51
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|11:45
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:44
|Merck Buy
|UBS AG
|10:38
|PORR buy
|Warburg Research
|10:27
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Dürr Buy
|Baader Bank
|09:50
|TRATON Buy
|Warburg Research
|09:48
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:47
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|09:46
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:45
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:45
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:40
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.