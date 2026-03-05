KION GROUP Aktie
|53,30EUR
|-1,10EUR
|-2,02%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 73 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das aktuelle Niveau biete nach der Kurskorrektur eine gute Einstiegschance, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag im Resümee zum Geschäftsbericht./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,30 €
|
Abst. Kursziel*:
30,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,21%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
10:08
|WDH/Kion-Finanzchef sieht mittelfristiges Margenziel nicht in Gefahr (dpa-AFX)
|
04.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
04.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Kion auf 'Hold' - Ziel hoch auf 56 Euro (dpa-AFX)
|
03.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX stürzt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX-Anleger ergreifen am Dienstagnachmittag die Flucht (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX-Börsianer treten mittags Rückzug an (finanzen.at)
Analysen zu KION GROUP AG
|09:46
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|27.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|27.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|02.03.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|27.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|53,30
|-2,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|13:24
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|13:24
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:24
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:23
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Inditex Buy
|UBS AG
|13:20
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:19
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|13:15
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|adidas Buy
|UBS AG
|13:12
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13:11
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:04
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13:04
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|13:03
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|13:02
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:47
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:42
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|12:24
|SAP Buy
|UBS AG
|11:51
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|11:45
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:44
|Merck Buy
|UBS AG
|10:38
|PORR buy
|Warburg Research
|10:27
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Dürr Buy
|Baader Bank
|09:50
|TRATON Buy
|Warburg Research
|09:48
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:47
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|09:46
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:45
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:45
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:40
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.