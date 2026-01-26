LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
LEG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LEG von 99 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwischen Juni 2022 und Juni 2024 seien die Aktienkurse deutscher Wohnimmobilienunternehmen wegen des deutlichen Zinsanstiegs gesunken, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertungen der vier von ihm beobachteten Unternehmen - Vonovia, LEG, TAG und Grand City ? seien daher attraktiv. Die Werte in den Portfolios dürften in den kommenden Jahren wegen vorhersehbarer steigender Mieteinnahmen jährlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Unter anderem wegen höherer Kapitalkosten aufgrund der Finanzprofile der Unternehmen habe er jedoch seine Kursziele gesenkt und rate dringend zu einem stärkeren und schnelleren Schuldenabbau./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
LEG Immobilien
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
60,10 €
Abst. Kursziel*:
41,43%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
60,20 €
Abst. Kursziel aktuell:
41,20%
Analyst Name::
Kai Klose
