L'Oréal Aktie

374,15EUR -2,30EUR -0,61%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

22.10.2025 17:14:01

LOréal Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für L'Oreal von 425 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Katharina Schmenger wertete das dritte Quartal des Kosmetikkonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als enttäuschend. Positiv erwähnte sie aber den vorgesehenen Ausbau der Luxussparte, der sich ihrer Einschätzung nach auszahlen sollte. Sie geht davon aus, dass L'Oreal durch Innovationsstärke und Zukäufe weiterhin vom Wachstum des globalen Schönheitsmarktes profitieren wird und hält die Aktie im historischen Vergleich für attraktiv bewertet./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:07 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Kaufen
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
372,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
374,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

