374,20EUR 0,60EUR 0,16%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

23.10.2025 07:40:13

LOréal Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die am Dienstagabend vorgestellten Quartalsumsätze seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Callum Elliott in seiner Einschätzung vom Mittwochnachmittag. Gemessen an den Erwartungen an eine Beschleunigung durch die vom Konzern geplante Stimulierung des Kosmetikgeschäfts habe das Wachstum enttäuscht. Nun hinterfrage der Markt die Effektivität dieses Plans sowie die mittel- bis langfristigen Aussichten in diesem Bereich./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
372,70 € 		Abst. Kursziel*:
10,01%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
374,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,57%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

