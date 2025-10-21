L'Oréal Aktie

374,10EUR -22,55EUR -5,69%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

21.10.2025 19:35:39

LOréal Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Dies sei ein deutlicher Fehlschlag im Vergleich zu den hohen Markterwartungen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Er sieht weiterhin Kursrisiken im restlichen Jahresverlauf./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 12:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 12:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
395,80 € 		Abst. Kursziel*:
-14,10%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
374,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,12%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

