Medios Aktie
|11,10EUR
|-0,30EUR
|-2,63%
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
Medios Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios trotz einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Reform des deutschen Gesundheitswesens und die Preise hätten den Hersteller von Spezialpharmazeutika belastet, schrieb Michael Kuhn am Mittwoch. Der Mittelwert des gesenkten Zielkorridors für den operativen Gewinn (Ebitda) liege um etwa acht Prozent unter der Konsensschätzung. Die Probleme lägen bei den Preisen, der Produktpalette und den Margen, nicht aber bei der Nachfrage./rob/bek/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,08 €
|
Abst. Kursziel*:
62,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,16%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Medios AG
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: SDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
10:52
|ROUNDUP/Weniger Kassengeld für Cannabis: Medios schockt mit Gewinnwarnung (dpa-AFX)
|
10:15