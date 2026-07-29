Medios Aktie

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WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

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29.07.2026 14:50:45

Medios Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios trotz einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Reform des deutschen Gesundheitswesens und die Preise hätten den Hersteller von Spezialpharmazeutika belastet, schrieb Michael Kuhn am Mittwoch. Der Mittelwert des gesenkten Zielkorridors für den operativen Gewinn (Ebitda) liege um etwa acht Prozent unter der Konsensschätzung. Die Probleme lägen bei den Preisen, der Produktpalette und den Margen, nicht aber bei der Nachfrage./rob/bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Medios AG Buy
Unternehmen:
Medios AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,08 € 		Abst. Kursziel*:
62,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,16%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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