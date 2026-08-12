Medios Aktie

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Medios für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

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12.08.2026 12:33:00

Medios Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die geplante Mehrheitsübernahme der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) - eines Anbieters pharmazeutischer Wirk-, Hilfs- und Rohstoffe für Apotheken, Kliniken und industrielle Kunden in Deutschland - stärke die Plattform des Spezialpharma-Unternehmens für patientenspezifische Therapien, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Diese bleibe im Fokus der Wachstumsstrategie von Medios./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Medios AG Buy
Unternehmen:
Medios AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,28 € 		Abst. Kursziel*:
59,57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,52%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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