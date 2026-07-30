Medios Aktie
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WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Medios von 24 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Yannik Siering verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die gesenkten Jahresziele des Pharmaunternehmens aufgrund von Preisdruck und regulatorischem Gegenwind. Die versprochene Ausweitung der Marge verschiebe sich auf das Jahr 2027./ck/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,88 €
|
Abst. Kursziel*:
83,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
83,15%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
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