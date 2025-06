FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin von 40 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Laskawi rechnet damit, dass der Umsatz der Franzosen im zweiten Quartal erneut geschrumpft ist. Die Währungsentwicklung sei ins Belastende gekippt und die Volumina immer noch merklich gesunken, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht Mitte Juli./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.