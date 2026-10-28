BNP Paribas Aktie
|86,53EUR
|-1,19EUR
|-1,36%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Outperform" belassen. Die Bank habe vor allem dank des starken Investmentbankings die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm falle zwar weniger umfangreich als erwartet aus, spreche aber für Vertrauen der Franzosen in ihre Geschäftsaussichten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
86,23 €
|
Abst. Kursziel*:
21,77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
86,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,35%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
27.10.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
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27.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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26.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
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26.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 freundlich (finanzen.at)
|
26.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
26.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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|BNP Paribas Buy
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|12.10.26
|BNP Paribas Outperform
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|11:28
|BNP Paribas Outperform
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|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BNP Paribas Outperform
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|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|86,50
|-1,39%
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|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|09:55
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:14
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets