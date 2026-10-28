Unilever Aktie
|57,24EUR
|-0,98EUR
|-1,68%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4390 Pence belassen. Die vom Konsumgüterkonzern angehobene Prognose für das Volumenwachstum auf vergleichbarer Basis sei bereits eingepreist, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sell
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43,90 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
47,42 £
|
Abst. Kursziel*:
-7,42%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
47,85 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,25%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
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09:28
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23.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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|07.10.26
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|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|56,40
|-3,13%
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|12:35
|GSK Outperform
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|12:06
|Novartis Neutral
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|12:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
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|Deutsche Bank Buy
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|Unilever Outperform
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|Unilever Overweight
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|RBC Capital Markets
|10:33
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|Bernstein Research
|10:33
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
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|10:28
|Beiersdorf Sell
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|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|QIAGEN Equal Weight
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|09:55
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|TRATON Market-Perform
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|09:46
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