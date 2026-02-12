Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Auf den ersten Blick entspreche der Ausblick den Erwartungen, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neue Aktienrückkäufe und eine stabile Dividende würden zwar gerne gesehen, seien aber nach gutem Lauf in diesem Jahr wohl schon im Kurs eingepreist./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 23:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Erwann Dagorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
13.01.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Michelin mit 'Hold' und Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
04.12.25
|Merlin Labron-Johnson, the Michelin-starred chef who bakes gifts (Financial Times)
|
23.10.25
|ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel (dpa-AFX)
|
23.10.25
|AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus (dpa-AFX)
|
23.10.25
|AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach (dpa-AFX)
|
22.10.25
|WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel (dpa-AFX)
|
14.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
13.10.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro (dpa-AFX)