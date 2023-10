ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach einem vorläufigen Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1135 Pence belassen. Beim britischen Versorger dürften sich die Ergebnisse im ersten und zweiten Halbjahr wieder mehr dem historischen Muster angleichen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies bedeute, der Großteil des Gewinns sollte in die letzten sechs Monaten fallen./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.