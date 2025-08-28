NVIDIA Aktie
|154,40EUR
|-1,82EUR
|-1,17%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 185 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipriese habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, was vor allem für den Gaming-Bereich gelte, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das aktuelle Quartal sei solide, aber womöglich einen Tick unter den jüngsten Flüsterschätzungen am Markt. Er hält die Ziele aber für "immer noch sehr respektabel", zumal dabei nicht auf das China-Geschäft gezählt werde. Dieses bringe potenziell noch einmal Luft nach oben mit sich./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 225,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 177,75
|
Abst. Kursziel*:
26,58%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 179,27
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,51%
|
Analyst Name::
Stacy Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
16:34
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Nvidia auf 225 Dollar - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
16:24
|AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia pendeln ins Minus - Gewinnmitnahmen dicht am Rekord (dpa-AFX)
|
16:03
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
16:03
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
16:03
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verliert zum Start (finanzen.at)
|
16:03
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
15:35
|Palantir-Aktie im Fokus: NVIDIA-Ergebnisse unterstreichen KI-Potenzial (finanzen.at)
|
15:06
|ROUNDUP 3: Nvidia träumt von Milliarden aus China - Gespräche mit US-Regierung (dpa-AFX)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|15:22
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:48
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:23
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:25
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:22
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:48
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:23
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:25
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:22
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:48
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:23
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:25
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|154,40
|-1,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:22
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:17
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:48
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|EVN add
|Baader Bank
|11:33
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|11:32
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11:31
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|11:28
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:28
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|11:23
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:49
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|09:49
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:12
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Continental Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG