Rheinmetall Aktie
|975,30EUR
|-194,50EUR
|-16,63%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Neutral" belassen. Die Düsseldorfer hätten Medienberichte über einen vom Bundesverteidigungsministerium stornierten Schiffsauftrag bestätigt, schrieb Analyst David Perry am Mittwochmorgen. Dies sei ein "herber Rückschlag". Rheinmetall dürfte nun die eigenen Vorgaben für den Auftragseingang im zweiten Quartal sowie im Gesamtjahr wohl nicht mehr erreichen. Den Auftragswert bezifferte er auf rund 12 Milliarden Euro./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Neutral
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1 500,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
1 000,00 €
|
Abst. Kursziel*:
50,00%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
982,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,75%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|10:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 004,40
|-14,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:08
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08:52
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|08:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:37
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|08:22
|Basler Hold
|Warburg Research
|08:17
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|08:13
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:28
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|06:48
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG