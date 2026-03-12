Rheinmetall Aktie

1 549,00EUR 9,50EUR 0,62%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

12.03.2026 09:51:20

Rheinmetall Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Hold" belassen. Das Unternehmen haben die Markterwartungen leicht verfehlt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen. Allerdings seien sie auch sehr ambitioniert gewesen. Die aktuelle Bewertung preise eine positive geschäftliche Entwicklung bereits ein./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Rheinmetall AG Hold
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
1 700,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
1 576,50 € 		Abst. Kursziel*:
7,83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
1 549,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,75%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

