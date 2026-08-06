Rheinmetall Aktie
|1 187,40EUR
|-28,00EUR
|-2,30%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Ziele für den Auftragsaufgang seien auf den ersten Blick möglicherweise enttäuschend, schrieb Sven Weier am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Sie seien aber wohl bloß Ausdruck einer konservativeren Planung des Managements. Wenn er die entscheidenden Faktoren aufaddiere, komme er auf ein vergleichbares Umsatzpotenzial wie bisher./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1 600,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 208,80 €
|
Abst. Kursziel*:
32,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 187,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,75%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:54
|Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Rheinmetall-Aktie (finanzen.at)
|
09:54
|Rheinmetall-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
09:49
|Rheinmetall-Aktie niedriger: Umsatzausblick gesenkt - Fregattenprojekt F126 gestoppt (dpa-AFX)
|
09:45
|Rheinmetall-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28