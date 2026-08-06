Rheinmetall Aktie
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Die Margen hätten sich auf breiter Front stark entwickelt, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Besonders positiv sei der Anstieg der Marge im Rüstungsgeschäft von 3,1 Prozentpunkten./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 300,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 188,60 €
|
Abst. Kursziel*:
9,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 221,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,45%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
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