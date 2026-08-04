Saint-Gobain Aktie
|83,64EUR
|0,10EUR
|0,12%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
04.08.2026 07:14:38
Saint-Gobain Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an den Halbjahresbericht der Franzosen an./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
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Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
100,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
84,16 €
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Abst. Kursziel*:
18,82%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
83,64 €
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Abst. Kursziel aktuell:
19,56%
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Analyst Name::
Elodie Rall
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse